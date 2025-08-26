Dayhub (DAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00592747 $ 0.00592747 $ 0.00592747 24 שעות נמוך $ 0.00652571 $ 0.00652571 $ 0.00652571 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00592747$ 0.00592747 $ 0.00592747 גבוה 24 שעות $ 0.00652571$ 0.00652571 $ 0.00652571 שיא כל הזמנים $ 0.00758727$ 0.00758727 $ 0.00758727 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00549307$ 0.00549307 $ 0.00549307 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) -9.05% שינוי מחיר (7D) -9.05%

Dayhub (DAY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00593016. במהלך 24 השעות האחרונות, DAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00592747 לבין שיא של $ 0.00652571, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00758727, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00549307.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAY השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dayhub (DAY) מידע שוק

שווי שוק $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M אספקת מחזור 481.25M 481.25M 481.25M אספקה כוללת 819,057,435.15502 819,057,435.15502 819,057,435.15502

שווי השוק הנוכחי של Dayhub הוא $ 2.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAY הוא 481.25M, עם היצע כולל של 819057435.15502. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.86M.