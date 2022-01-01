Sleepless AI (AI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sleepless AI (AI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sleepless AI (AI) מידע Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team. אתר רשמי: https://www.sleeplessailab.com מסמך לבן: https://sleepless-ai.gitbook.io/him/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2 קנה AIעכשיו!

Sleepless AI (AI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sleepless AI (AI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 49.20M $ 49.20M $ 49.20M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 382.56M $ 382.56M $ 382.56M FDV (שווי מדולל מלא): $ 128.60M $ 128.60M $ 128.60M שיא כל הזמנים: $ 3 $ 3 $ 3 שפל כל הזמנים: $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 מחיר נוכחי: $ 0.1286 $ 0.1286 $ 0.1286 למידע נוסף על Sleepless AI (AI) מחיר

Sleepless AI (AI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sleepless AI (AI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AIטוקניומיקה, חקרו אתAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AI מעוניין להוסיף את Sleepless AI (AI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AI ב-MEXC עכשיו!

Sleepless AI (AI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AI עכשיו את היסטוריית המחירים!

AI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!