darksun (BINARY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01274691$ 0.01274691 $ 0.01274691 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -1.75% שינוי מחיר (7D) -2.22% שינוי מחיר (7D) -2.22%

darksun (BINARY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BINARY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BINARYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01274691, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BINARY השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -1.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

darksun (BINARY) מידע שוק

שווי שוק $ 34.65K$ 34.65K $ 34.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.65K$ 34.65K $ 34.65K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,828.07 999,996,828.07 999,996,828.07

שווי השוק הנוכחי של darksun הוא $ 34.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BINARY הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996828.07. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.65K.