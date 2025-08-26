עוד על DGPU

Dante סֵמֶל

Dante מחיר (DGPU)

לא רשום

1 DGPU ל USDמחיר חי:

--
----
-8.10%1D
USD
Dante (DGPU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:59:12 (UTC+8)

Dante (DGPU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.28%

-7.92%

-7.55%

-7.55%

Dante (DGPU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DGPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGPU השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dante (DGPU) מידע שוק

$ 83.74K
$ 83.74K$ 83.74K

--
----

$ 83.74K
$ 83.74K$ 83.74K

999.84M
999.84M 999.84M

999,842,485.325791
999,842,485.325791 999,842,485.325791

שווי השוק הנוכחי של Dante הוא $ 83.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGPU הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999842485.325791. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.74K.

Dante (DGPU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Danteל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDante ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDante ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Danteל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.92%
30 ימים$ 0-47.05%
60 ימים$ 0-64.23%
90 ימים$ 0--

מה זהDante (DGPU)

DanteGPU is a decentralized platform that enables AI agents to efficiently utilize distributed GPU resources through the Solana blockchain. DanteGPU democratizes GPU access by eliminating central control, making high-performance computing available to everyone. With a decentralized infrastructure, GPU providers can offer their unused resources directly to AI developers and researchers, ensuring fair and efficient access to computing power. DanteGPU consists of two core marketplaces: an AI Agent Marketplace and a GPU Renting Marketplace. What makes DanteGPU unique is the integration of its own AI agent, Dantian AI, which optimizes usage by recommending the best AI agent-GPU matches. Users are free to manually choose GPUs, but the system provides optimized recommendations for better performance. Dante Token is a fully decentralized coin issued on the Solana blockchain. It was launched via pump.fun, ensuring an open-market and fair distribution. While the token is market-driven, it will also serve as a utility token within the DanteGPU ecosystem. Users can pay with either dGPU or Stablecoins, but using Dante Token will come with benefits such as discounts and incentives.

Dante (DGPU) משאב

האתר הרשמי

Danteתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dante (DGPU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dante (DGPU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dante.

בדוק את Dante תחזית המחיר עכשיו‏!

DGPU למטבעות מקומיים

Dante (DGPU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dante (DGPU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DGPU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dante (DGPU)

כמה שווה Dante (DGPU) היום?
החי DGPUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DGPU ל USD?
המחיר הנוכחי של DGPU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dante?
שווי השוק של DGPU הוא $ 83.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DGPU?
ההיצע במחזור של DGPU הוא 999.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DGPU?
‏‏DGPU השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DGPU?
DGPU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DGPU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DGPU הוא -- USD.
האם DGPU יעלה השנה?
DGPU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DGPU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:59:12 (UTC+8)

