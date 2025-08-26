Dante (DGPU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.28% שינוי מחיר (1D) -7.92% שינוי מחיר (7D) -7.55% שינוי מחיר (7D) -7.55%

Dante (DGPU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DGPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DGPU השתנה ב +1.28% במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dante (DGPU) מידע שוק

שווי שוק $ 83.74K$ 83.74K $ 83.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.74K$ 83.74K $ 83.74K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,842,485.325791 999,842,485.325791 999,842,485.325791

שווי השוק הנוכחי של Dante הוא $ 83.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DGPU הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999842485.325791. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.74K.