Dank Memes סֵמֶל

Dank Memes מחיר (DANK)

לא רשום

1 DANK ל USDמחיר חי:

$0.000624
$0.000624$0.000624
-7.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dank Memes (DANK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:45:48 (UTC+8)

Dank Memes (DANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00210921
$ 0.00210921$ 0.00210921

$ 0
$ 0$ 0

-1.03%

-7.81%

-21.05%

-21.05%

Dank Memes (DANK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00210921, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DANK השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, -7.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dank Memes (DANK) מידע שוק

$ 608.20K
$ 608.20K$ 608.20K

--
----

$ 608.20K
$ 608.20K$ 608.20K

974.68M
974.68M 974.68M

974,676,176.485882
974,676,176.485882 974,676,176.485882

שווי השוק הנוכחי של Dank Memes הוא $ 608.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DANK הוא 974.68M, עם היצע כולל של 974676176.485882. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 608.20K.

Dank Memes (DANK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dank Memesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDank Memes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDank Memes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dank Memesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.81%
30 ימים$ 0-22.15%
60 ימים$ 0+47.70%
90 ימים$ 0--

מה זהDank Memes (DANK)

Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dank Memes (DANK) משאב

האתר הרשמי

Dank Memesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dank Memes (DANK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dank Memes (DANK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dank Memes.

בדוק את Dank Memes תחזית המחיר עכשיו‏!

DANK למטבעות מקומיים

Dank Memes (DANK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dank Memes (DANK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DANK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dank Memes (DANK)

כמה שווה Dank Memes (DANK) היום?
החי DANKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DANK ל USD?
המחיר הנוכחי של DANK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dank Memes?
שווי השוק של DANK הוא $ 608.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DANK?
ההיצע במחזור של DANK הוא 974.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DANK?
‏‏DANK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00210921 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DANK?
DANK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DANK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DANK הוא -- USD.
האם DANK יעלה השנה?
DANK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DANK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.