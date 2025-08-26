Dank Memes (DANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00210921 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.03% שינוי מחיר (1D) -7.81% שינוי מחיר (7D) -21.05%

Dank Memes (DANK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00210921, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DANK השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, -7.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dank Memes (DANK) מידע שוק

שווי שוק $ 608.20K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 608.20K אספקת מחזור 974.68M אספקה כוללת 974,676,176.485882

שווי השוק הנוכחי של Dank Memes הוא $ 608.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DANK הוא 974.68M, עם היצע כולל של 974676176.485882. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 608.20K.