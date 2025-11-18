Daku V2 מחיר היום

מחיר Daku V2 (DAKU) בזמן אמת היום הוא $ 0.107645, עם שינוי של 0.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DAKU ל USD הוא $ 0.107645 לכל DAKU.

Daku V2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,397,596, עם היצע במחזור של 600.00M DAKU. ב‑24 השעות האחרונות, DAKU סחר בין $ 0.097848 (נמוך) ל $ 0.10805 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.152985, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02737318.

ביצועים לטווח קצר, DAKU נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו -17.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Daku V2 (DAKU) מידע שוק

שווי שוק $ 64.40M$ 64.40M $ 64.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.40M$ 64.40M $ 64.40M אספקת מחזור 600.00M 600.00M 600.00M אספקה כוללת 599,999,750.615454 599,999,750.615454 599,999,750.615454

שווי השוק הנוכחי של Daku V2 הוא $ 64.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAKU הוא 600.00M, עם היצע כולל של 599999750.615454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.40M.