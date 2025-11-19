Daku V2 (DAKU) תחזית מחיר (USD)

קבל Daku V2 תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DAKU יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Daku V2 % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Daku V2 תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Daku V2 (DAKU) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Daku V2 ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.111645 בשנת 2025. Daku V2 (DAKU) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Daku V2 ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.117227 בשנת 2026. Daku V2 (DAKU) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DAKU הוא $ 0.123088 עם 10.25% שיעור צמיחה. Daku V2 (DAKU) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DAKU הוא $ 0.129243 עם 15.76% שיעור צמיחה. Daku V2 (DAKU) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DAKU הוא $ 0.135705 עם 21.55% שיעור צמיחה. Daku V2 (DAKU) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DAKU הוא $ 0.142490 עם 27.63% שיעור צמיחה. Daku V2 (DAKU) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Daku V2 עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.232101. Daku V2 (DAKU) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Daku V2 עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.378069. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.111645 0.00%

2040 $ 0.232101 107.89% הצג עוד לטווח קצר Daku V2 תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.111645 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.111660 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.111752 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.112103 0.41% Daku V2 (DAKU) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDAKUב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.111645 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Daku V2 (DAKU) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDAKU , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.111660 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Daku V2 (DAKU) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDAKU , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.111752 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Daku V2 (DAKU) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDAKU הוא $0.112103 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Daku V2 מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 66.98M$ 66.98M $ 66.98M אספקת מחזור 600.00M 600.00M 600.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר DAKU העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, DAKU יש כמות במעגל של 600.00M ושווי שוק כולל של $ 66.98M. צפה DAKU במחיר חי

Daku V2 מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDaku V2דף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDaku V2 הוא 0.111645USD. היצע במחזור של Daku V2(DAKU) הוא 600.00M DAKU , מה שמעניק לו שווי שוק של $66,984,252 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 8.44% $ 0.008690 $ 0.112096 $ 0.097848

7 ימים -10.90% $ -0.012178 $ 0.126514 $ 0.098123

30 ימים -11.43% $ -0.012771 $ 0.126514 $ 0.098123 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Daku V2 הראה תנועת מחירים של $0.008690 , המשקפת 8.44% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Daku V2 נסחר בשיא של $0.126514 ושפל של $0.098123 . נרשם שינוי במחיר של -10.90% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDAKU הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Daku V2 חווה -11.43% שינוי, המשקף בערך $-0.012771 לערכו. זה מצביע על כך ש DAKU עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Daku V2 (DAKU) מודול חיזוי מחיר עובד? Daku V2 מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DAKUעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDaku V2 לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DAKU , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Daku V2. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDAKU . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDAKU כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Daku V2.

מדוע DAKU חיזוי מחירים חשוב?

DAKU תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DAKU כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DAKU ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DAKU בחודש הבא? על פי Daku V2 (DAKU) כלי תחזית המחירים, המחיר DAKU הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DAKU בשנת 2026? המחיר של 1 Daku V2 (DAKU) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, DAKU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DAKU בשנת 2027? Daku V2 (DAKU) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DAKU עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DAKU בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Daku V2 (DAKU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DAKU בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Daku V2 (DAKU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DAKU בשנת 2030? המחיר של 1 Daku V2 (DAKU) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, DAKU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DAKU תחזית המחיר בשנת 2040? Daku V2 (DAKU) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DAKU עד שנת 2040. הירשם עכשיו