Cypherspace מחיר היום

מחיר Cypherspace (CYPHER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001127, עם שינוי של 3.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYPHER ל USD הוא $ 0.00001127 לכל CYPHER.

Cypherspace כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,265.55, עם היצע במחזור של 999.56M CYPHER. ב‑24 השעות האחרונות, CYPHER סחר בין $ 0.00001029 (נמוך) ל $ 0.00001301 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00201261, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000993.

ביצועים לטווח קצר, CYPHER נע ב +1.36% בשעה האחרונה ו -8.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cypherspace (CYPHER) מידע שוק

שווי שוק $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K אספקת מחזור 999.56M 999.56M 999.56M אספקה כוללת 999,563,521.715142 999,563,521.715142 999,563,521.715142

שווי השוק הנוכחי של Cypherspace הוא $ 11.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYPHER הוא 999.56M, עם היצע כולל של 999563521.715142. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.27K.