cUNI (CUNI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.197848 $ 0.197848 $ 0.197848 24 שעות נמוך $ 0.226664 $ 0.226664 $ 0.226664 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.197848$ 0.197848 $ 0.197848 גבוה 24 שעות $ 0.226664$ 0.226664 $ 0.226664 שיא כל הזמנים $ 0.908721$ 0.908721 $ 0.908721 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03552288$ 0.03552288 $ 0.03552288 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.16% שינוי מחיר (1D) -11.94% שינוי מחיר (7D) -8.88% שינוי מחיר (7D) -8.88%

cUNI (CUNI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.197848. במהלך 24 השעות האחרונות, CUNI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.197848 לבין שיא של $ 0.226664, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUNIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.908721, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03552288.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUNI השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -11.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cUNI (CUNI) מידע שוק

שווי שוק $ 7.33M$ 7.33M $ 7.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.33M$ 7.33M $ 7.33M אספקת מחזור 36.97M 36.97M 36.97M אספקה כוללת 36,971,107.94583332 36,971,107.94583332 36,971,107.94583332

שווי השוק הנוכחי של cUNI הוא $ 7.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUNI הוא 36.97M, עם היצע כולל של 36971107.94583332. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.33M.