CSI888 סֵמֶל

CSI888 מחיר (CSI)

לא רשום

1 CSI ל USDמחיר חי:

$0,00047958
$0,00047958$0,00047958
+31,20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CSI888 (CSI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:58:12 (UTC+8)

CSI888 (CSI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01654331
$ 0,01654331$ 0,01654331

$ 0
$ 0$ 0

+48,80%

+31,24%

+41,09%

+41,09%

CSI888 (CSI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CSI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CSIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,01654331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CSI השתנה ב +48,80% במהלך השעה האחרונה, +31,24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+41,09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CSI888 (CSI) מידע שוק

$ 425,87K
$ 425,87K$ 425,87K

--
----

$ 425,87K
$ 425,87K$ 425,87K

888,00M
888,00M 888,00M

888 000 000,0
888 000 000,0 888 000 000,0

שווי השוק הנוכחי של CSI888 הוא $ 425,87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CSI הוא 888,00M, עם היצע כולל של 888000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 425,87K.

CSI888 (CSI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CSI888ל USDהיה $ +0,00011415.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCSI888 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCSI888 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CSI888ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0,00011415+31,24%
30 ימים$ 0+67,50%
60 ימים$ 0+57,20%
90 ימים$ 0--

מה זהCSI888 (CSI)

$CSI: 888 traders stormed the Shanghai Exchange, slapped lucky 8s together, and declared it the future of finance. In the most chaotic financial move of the century, 888 traders rushed the Shanghai Stock Exchange, slapped a bunch of eights together, and declared it the future of global finance. Why 888? Because in Chinese culture, the number 8 is a symbol of prosperity and good fortune. Riding the wave of the latest stimulus package—which has sent the Chinese markets soaring to their biggest gains since 2008—the CSI888 is now the poster child of a financial system that's decided to embrace a little madness. Forget traditional analysis. Investors are riding high, fueled by a mixture of caffeine, blind optimism, and the belief that somehow, in all of this chaos, they'll strike a A5 waygu. Analysts are scrambling to make sense of it, while the rest of the world watches in confusion. But hey, when the market's this hot, who has time for reality checks? Strap in, because at this point, the only thing more unpredictable than the CSI888 is whether or not anyone even knows what's happening. Tokenomics LP Burned, CA revoked No tax

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

CSI888 (CSI) משאב

האתר הרשמי

CSI888תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CSI888 (CSI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CSI888 (CSI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CSI888.

בדוק את CSI888 תחזית המחיר עכשיו‏!

CSI למטבעות מקומיים

CSI888 (CSI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CSI888 (CSI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CSI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CSI888 (CSI)

כמה שווה CSI888 (CSI) היום?
החי CSIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CSI ל USD?
המחיר הנוכחי של CSI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CSI888?
שווי השוק של CSI הוא $ 425,87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CSI?
ההיצע במחזור של CSI הוא 888,00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CSI?
‏‏CSI השיג מחיר שיא (ATH) של 0,01654331 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CSI?
CSI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CSI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CSI הוא -- USD.
האם CSI יעלה השנה?
CSI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CSI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:58:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.