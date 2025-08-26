עוד על HOGSCOIN

HOGSCOIN מידע על מחיר

HOGSCOIN מסמך לבן

HOGSCOIN אתר רשמי

HOGSCOIN טוקניומיקה

HOGSCOIN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

CryptoHog סֵמֶל

CryptoHog מחיר (HOGSCOIN)

לא רשום

1 HOGSCOIN ל USDמחיר חי:

$0.0003207
$0.0003207$0.0003207
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CryptoHog (HOGSCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:44:59 (UTC+8)

CryptoHog (HOGSCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00238265
$ 0.00238265$ 0.00238265

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

CryptoHog (HOGSCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOGSCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOGSCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00238265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOGSCOIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CryptoHog (HOGSCOIN) מידע שוק

$ 224.83K
$ 224.83K$ 224.83K

--
----

$ 320.70K
$ 320.70K$ 320.70K

701.05M
701.05M 701.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CryptoHog הוא $ 224.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOGSCOIN הוא 701.05M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 320.70K.

CryptoHog (HOGSCOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CryptoHogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptoHog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptoHog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CryptoHogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-50.94%
60 ימים$ 0-52.00%
90 ימים$ 0--

מה זהCryptoHog (HOGSCOIN)

CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CryptoHog (HOGSCOIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

CryptoHogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CryptoHog (HOGSCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CryptoHog (HOGSCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CryptoHog.

בדוק את CryptoHog תחזית המחיר עכשיו‏!

HOGSCOIN למטבעות מקומיים

CryptoHog (HOGSCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CryptoHog (HOGSCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOGSCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CryptoHog (HOGSCOIN)

כמה שווה CryptoHog (HOGSCOIN) היום?
החי HOGSCOINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOGSCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של HOGSCOIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CryptoHog?
שווי השוק של HOGSCOIN הוא $ 224.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOGSCOIN?
ההיצע במחזור של HOGSCOIN הוא 701.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOGSCOIN?
‏‏HOGSCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00238265 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOGSCOIN?
HOGSCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HOGSCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOGSCOIN הוא -- USD.
האם HOGSCOIN יעלה השנה?
HOGSCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOGSCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:44:59 (UTC+8)

CryptoHog (HOGSCOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.