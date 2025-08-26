CryptoDM (CDM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.065531$ 0.065531 $ 0.065531 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01406373$ 0.01406373 $ 0.01406373 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

CryptoDM (CDM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01840309. במהלך 24 השעות האחרונות, CDM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CDMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.065531, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01406373.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CDM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CryptoDM (CDM) מידע שוק

שווי שוק $ 16.56K$ 16.56K $ 16.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K אספקת מחזור 900.00K 900.00K 900.00K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CryptoDM הוא $ 16.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CDM הוא 900.00K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.40K.