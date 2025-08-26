Cryptocurrency Coin (CRYPTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.0075263
גבוה 24 שעות $ 0.00953932
שיא כל הזמנים $ 0.01946461
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00169238
שינוי מחיר (שעה אחת) +1.14%
שינוי מחיר (1D) -16.87%
שינוי מחיר (7D) -23.68%

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0078535. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYPTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0075263 לבין שיא של $ 0.00953932, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYPTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01946461, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00169238.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYPTO השתנה ב +1.14% במהלך השעה האחרונה, -16.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) מידע שוק

שווי שוק $ 7.91M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.91M
אספקת מחזור 999.98M
אספקה כוללת 999,975,491.269496

שווי השוק הנוכחי של Cryptocurrency Coin הוא $ 7.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYPTO הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999975491.269496. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.91M.