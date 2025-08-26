עוד על CRYPTO

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:08:00 (UTC+8)

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) מידע על מחיר (USD)

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0078535. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYPTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0075263 לבין שיא של $ 0.00953932, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYPTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01946461, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00169238.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYPTO השתנה ב +1.14% במהלך השעה האחרונה, -16.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Cryptocurrency Coin הוא $ 7.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYPTO הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999975491.269496. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.91M.

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cryptocurrency Coinל USDהיה $ -0.001594327708672794.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptocurrency Coin ל USDהיה . $ -0.0011210777.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptocurrency Coin ל USDהיה $ -0.0017846254.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cryptocurrency Coinל USDהיה $ +0.003492203123331499.

מה זהCryptocurrency Coin (CRYPTO)

Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Cryptocurrency Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cryptocurrency Coin (CRYPTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cryptocurrency Coin (CRYPTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cryptocurrency Coin.

בדוק את Cryptocurrency Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cryptocurrency Coin (CRYPTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRYPTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

כמה שווה Cryptocurrency Coin (CRYPTO) היום?
החי CRYPTOהמחיר ב USD הוא 0.0078535 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRYPTO ל USD?
המחיר הנוכחי של CRYPTO ל USD הוא $ 0.0078535. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cryptocurrency Coin?
שווי השוק של CRYPTO הוא $ 7.91M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRYPTO?
ההיצע במחזור של CRYPTO הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRYPTO?
‏‏CRYPTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01946461 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRYPTO?
CRYPTO ‏‏רשם מחירATL של 0.00169238 USD.
מהו נפח המסחר של CRYPTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRYPTO הוא -- USD.
האם CRYPTO יעלה השנה?
CRYPTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRYPTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
