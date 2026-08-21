CryptoCart מחיר היום

מחיר CryptoCart (CART) בזמן אמת היום הוא $ 0.271315, עם שינוי של 0.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CART ל USD הוא $ 0.271315 לכל CART.

CryptoCart כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 271,315, עם היצע במחזור של 1.00M CART. ב‑24 השעות האחרונות, CART סחר בין $ 0.265642 (נמוך) ל $ 0.273637 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 27.07, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01512241.

ביצועים לטווח קצר, CART נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 286.51.

CryptoCart (CART) מידע שוק

שווי שוק $ 271.32K$ 271.32K $ 271.32K נפח (24 שעות) $ 286.51$ 286.51 $ 286.51 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 271.32K$ 271.32K $ 271.32K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CryptoCart הוא $ 271.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 286.51. ההיצע במחזור של CART הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 271.32K.