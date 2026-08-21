Crypto Burger מחיר היום

מחיר Crypto Burger (BURGER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BURGER ל USD הוא $ 0 לכל BURGER.

Crypto Burger כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,161, עם היצע במחזור של 420.69B BURGER. ב‑24 השעות האחרונות, BURGER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BURGER נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +24.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Crypto Burger (BURGER) מידע שוק

שווי שוק $ 24.16K$ 24.16K $ 24.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.16K$ 24.16K $ 24.16K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crypto Burger הוא $ 24.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURGER הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.16K.