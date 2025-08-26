Cryptaine (CRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.139266 24 שעות נמוך $ 0.139294 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.26617 המחיר הנמוך ביותר $ 0.139266 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) -6.20%

Cryptaine (CRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.139292. במהלך 24 השעות האחרונות, CRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.139266 לבין שיא של $ 0.139294, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.26617, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.139266.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cryptaine (CRY) מידע שוק

שווי שוק $ 30.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.48M אספקת מחזור 216.58K אספקה כוללת 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cryptaine הוא $ 30.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRY הוא 216.58K, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.48M.