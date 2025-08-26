עוד על CRY

CRY מידע על מחיר

CRY מסמך לבן

CRY אתר רשמי

CRY טוקניומיקה

CRY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cryptaine סֵמֶל

Cryptaine מחיר (CRY)

לא רשום

1 CRY ל USDמחיר חי:

$0.139292
$0.139292$0.139292
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cryptaine (CRY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:38:13 (UTC+8)

Cryptaine (CRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.139266
$ 0.139266$ 0.139266
24 שעות נמוך
$ 0.139294
$ 0.139294$ 0.139294
גבוה 24 שעות

$ 0.139266
$ 0.139266$ 0.139266

$ 0.139294
$ 0.139294$ 0.139294

$ 0.26617
$ 0.26617$ 0.26617

$ 0.139266
$ 0.139266$ 0.139266

--

+0.02%

-6.20%

-6.20%

Cryptaine (CRY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.139292. במהלך 24 השעות האחרונות, CRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.139266 לבין שיא של $ 0.139294, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.26617, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.139266.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cryptaine (CRY) מידע שוק

$ 30.17K
$ 30.17K$ 30.17K

--
----

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

216.58K
216.58K 216.58K

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cryptaine הוא $ 30.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRY הוא 216.58K, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.48M.

Cryptaine (CRY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cryptaineל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptaine ל USDהיה . $ -0.0277865810.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptaine ל USDהיה $ -0.0290820105.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cryptaineל USDהיה $ -0.05008289766465743.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.02%
30 ימים$ -0.0277865810-19.94%
60 ימים$ -0.0290820105-20.87%
90 ימים$ -0.05008289766465743-26.44%

מה זהCryptaine (CRY)

Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cryptaine (CRY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cryptaineתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cryptaine (CRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cryptaine (CRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cryptaine.

בדוק את Cryptaine תחזית המחיר עכשיו‏!

CRY למטבעות מקומיים

Cryptaine (CRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cryptaine (CRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cryptaine (CRY)

כמה שווה Cryptaine (CRY) היום?
החי CRYהמחיר ב USD הוא 0.139292 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRY ל USD?
המחיר הנוכחי של CRY ל USD הוא $ 0.139292. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cryptaine?
שווי השוק של CRY הוא $ 30.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRY?
ההיצע במחזור של CRY הוא 216.58K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRY?
‏‏CRY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.26617 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRY?
CRY ‏‏רשם מחירATL של 0.139266 USD.
מהו נפח המסחר של CRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRY הוא -- USD.
האם CRY יעלה השנה?
CRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:38:13 (UTC+8)

Cryptaine (CRY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.