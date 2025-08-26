CRYORAT (CRYORAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04309976 גבוה 24 שעות $ 0.04984451 שיא כל הזמנים $ 0.396807 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01605323 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31% שינוי מחיר (1D) -12.09% שינוי מחיר (7D) +38.74%

CRYORAT (CRYORAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04381605. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYORAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04309976 לבין שיא של $ 0.04984451, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYORATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.396807, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01605323.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYORAT השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -12.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+38.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CRYORAT (CRYORAT) מידע שוק

שווי שוק $ 390.62K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 992.34K אספקת מחזור 8.91M אספקה כוללת 22,636,395.64384984

שווי השוק הנוכחי של CRYORAT הוא $ 390.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYORAT הוא 8.91M, עם היצע כולל של 22636395.64384984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 992.34K.