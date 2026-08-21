Crust Network מחיר היום

מחיר Crust Network (CRU) בזמן אמת היום הוא $ 0.01019939, עם שינוי של 1.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRU ל USD הוא $ 0.01019939 לכל CRU.

Crust Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 272,490, עם היצע במחזור של 26.72M CRU. ב‑24 השעות האחרונות, CRU סחר בין $ 0.01006216 (נמוך) ל $ 0.01023981 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 179.24, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00769792.

ביצועים לטווח קצר, CRU נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +3.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.40K.

Crust Network (CRU) מידע שוק

שווי שוק $ 272.49K$ 272.49K $ 272.49K נפח (24 שעות) $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 357.24K$ 357.24K $ 357.24K אספקת מחזור 26.72M 26.72M 26.72M אספקה כוללת 35,025,067.0 35,025,067.0 35,025,067.0

שווי השוק הנוכחי של Crust Network הוא $ 272.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.40K. ההיצע במחזור של CRU הוא 26.72M, עם היצע כולל של 35025067.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 357.24K.