CRIME (CRIME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000541 $ 0.00000541 $ 0.00000541 24 שעות נמוך $ 0.00000596 $ 0.00000596 $ 0.00000596 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000541$ 0.00000541 $ 0.00000541 גבוה 24 שעות $ 0.00000596$ 0.00000596 $ 0.00000596 שיא כל הזמנים $ 0.00023521$ 0.00023521 $ 0.00023521 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000052$ 0.0000052 $ 0.0000052 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.33% שינוי מחיר (1D) -7.92% שינוי מחיר (7D) -16.83% שינוי מחיר (7D) -16.83%

CRIME (CRIME) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000548. במהלך 24 השעות האחרונות, CRIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000541 לבין שיא של $ 0.00000596, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00023521, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000052.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRIME השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CRIME (CRIME) מידע שוק

שווי שוק $ 53.42K$ 53.42K $ 53.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.42K$ 53.42K $ 53.42K אספקת מחזור 9.75B 9.75B 9.75B אספקה כוללת 9,749,990,774.91453 9,749,990,774.91453 9,749,990,774.91453

שווי השוק הנוכחי של CRIME הוא $ 53.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRIME הוא 9.75B, עם היצע כולל של 9749990774.91453. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.42K.