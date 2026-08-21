Creditlink Token מחיר היום

מחיר Creditlink Token (CDL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00492958, עם שינוי של 2.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CDL ל USD הוא $ 0.00492958 לכל CDL.

Creditlink Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,007,826, עם היצע במחזור של 204.60M CDL. ב‑24 השעות האחרונות, CDL סחר בין $ 0.00480822 (נמוך) ל $ 0.00500758 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.143478, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00309543.

ביצועים לטווח קצר, CDL נע ב -0.50% בשעה האחרונה ו +0.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 68.61K.

Creditlink Token (CDL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) $ 68.61K$ 68.61K $ 68.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M אספקת מחזור 204.60M 204.60M 204.60M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Creditlink Token הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.61K. ההיצע במחזור של CDL הוא 204.60M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.93M.