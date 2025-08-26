Credefi (CREDI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00425454 $ 0.00425454 $ 0.00425454 24 שעות נמוך $ 0.0048834 $ 0.0048834 $ 0.0048834 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00425454$ 0.00425454 $ 0.00425454 גבוה 24 שעות $ 0.0048834$ 0.0048834 $ 0.0048834 שיא כל הזמנים $ 0.317732$ 0.317732 $ 0.317732 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.42% שינוי מחיר (1D) -11.63% שינוי מחיר (7D) -7.55% שינוי מחיר (7D) -7.55%

Credefi (CREDI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00431514. במהלך 24 השעות האחרונות, CREDI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00425454 לבין שיא של $ 0.0048834, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CREDIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.317732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CREDI השתנה ב +1.42% במהלך השעה האחרונה, -11.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Credefi (CREDI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M אספקת מחזור 748.57M 748.57M 748.57M אספקה כוללת 948,573,880.0 948,573,880.0 948,573,880.0

שווי השוק הנוכחי של Credefi הוא $ 3.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CREDI הוא 748.57M, עם היצע כולל של 948573880.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.09M.