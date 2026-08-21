CrazyBunny מחיר היום

מחיר CrazyBunny (CRAZYBUNNY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRAZYBUNNY ל USD הוא $ 0 לכל CRAZYBUNNY.

CrazyBunny כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,828,720, עם היצע במחזור של 42,068.95T CRAZYBUNNY. ב‑24 השעות האחרונות, CRAZYBUNNY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRAZYBUNNY נע ב -- בשעה האחרונה ו +16.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CrazyBunny (CRAZYBUNNY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור 42,068.95T 42,068.95T 42,068.95T אספקה כוללת 4.206894840042386e+16 4.206894840042386e+16 4.206894840042386e+16

שווי השוק הנוכחי של CrazyBunny הוא $ 1.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAZYBUNNY הוא 42,068.95T, עם היצע כולל של 4.206894840042386e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.