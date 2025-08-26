עוד על CRASHOUT

Crashout סֵמֶל

Crashout מחיר (CRASHOUT)

לא רשום

1 CRASHOUT ל USDמחיר חי:

$0.00116176
-12.70%1D
USD
Crashout (CRASHOUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:29:50 (UTC+8)

Crashout (CRASHOUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00114077
24 שעות נמוך
$ 0.00138611
גבוה 24 שעות

$ 0.00114077
$ 0.00138611
$ 0.01390293
$ 0
+0.71%

-13.14%

+0.44%

+0.44%

Crashout (CRASHOUT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00115683. במהלך 24 השעות האחרונות, CRASHOUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00114077 לבין שיא של $ 0.00138611, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRASHOUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01390293, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRASHOUT השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, -13.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crashout (CRASHOUT) מידע שוק

$ 1.16M
--
$ 1.16M
999.99M
999,987,456.580421
שווי השוק הנוכחי של Crashout הוא $ 1.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRASHOUT הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999987456.580421. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.

Crashout (CRASHOUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Crashoutל USDהיה $ -0.00017504739668242.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrashout ל USDהיה . $ -0.0002368902.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrashout ל USDהיה $ +0.0000501630.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crashoutל USDהיה $ -0.0000269277368889953.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00017504739668242-13.14%
30 ימים$ -0.0002368902-20.47%
60 ימים$ +0.0000501630+4.34%
90 ימים$ -0.0000269277368889953-2.27%

מה זהCrashout (CRASHOUT)

Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet.

Crashout (CRASHOUT) משאב

האתר הרשמי

Crashoutתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crashout (CRASHOUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crashout (CRASHOUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crashout.

בדוק את Crashout תחזית המחיר עכשיו‏!

CRASHOUT למטבעות מקומיים

Crashout (CRASHOUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crashout (CRASHOUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRASHOUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Crashout (CRASHOUT)

כמה שווה Crashout (CRASHOUT) היום?
החי CRASHOUTהמחיר ב USD הוא 0.00115683 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRASHOUT ל USD?
המחיר הנוכחי של CRASHOUT ל USD הוא $ 0.00115683. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crashout?
שווי השוק של CRASHOUT הוא $ 1.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRASHOUT?
ההיצע במחזור של CRASHOUT הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRASHOUT?
‏‏CRASHOUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01390293 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRASHOUT?
CRASHOUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CRASHOUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRASHOUT הוא -- USD.
האם CRASHOUT יעלה השנה?
CRASHOUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRASHOUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:29:50 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.