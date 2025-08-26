Crashout (CRASHOUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00114077 $ 0.00114077 $ 0.00114077 24 שעות נמוך $ 0.00138611 $ 0.00138611 $ 0.00138611 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00114077$ 0.00114077 $ 0.00114077 גבוה 24 שעות $ 0.00138611$ 0.00138611 $ 0.00138611 שיא כל הזמנים $ 0.01390293$ 0.01390293 $ 0.01390293 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.71% שינוי מחיר (1D) -13.14% שינוי מחיר (7D) +0.44% שינוי מחיר (7D) +0.44%

Crashout (CRASHOUT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00115683. במהלך 24 השעות האחרונות, CRASHOUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00114077 לבין שיא של $ 0.00138611, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRASHOUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01390293, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRASHOUT השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, -13.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crashout (CRASHOUT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,987,456.580421 999,987,456.580421 999,987,456.580421

שווי השוק הנוכחי של Crashout הוא $ 1.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRASHOUT הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999987456.580421. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.