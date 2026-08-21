CRASH CAT מחיר היום

מחיר CRASH CAT (CRASHCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRASHCAT ל USD הוא $ 0 לכל CRASHCAT.

CRASH CAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 110,362, עם היצע במחזור של 818.24M CRASHCAT. ב‑24 השעות האחרונות, CRASHCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRASHCAT נע ב +3.03% בשעה האחרונה ו +19.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 413.83.

CRASH CAT (CRASHCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 110.36K$ 110.36K $ 110.36K נפח (24 שעות) $ 413.83$ 413.83 $ 413.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110.36K$ 110.36K $ 110.36K אספקת מחזור 818.24M 818.24M 818.24M אספקה כוללת 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419

שווי השוק הנוכחי של CRASH CAT הוא $ 110.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 413.83. ההיצע במחזור של CRASHCAT הוא 818.24M, עם היצע כולל של 818244027.2582419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.36K.