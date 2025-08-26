Cramer Coin מחיר ($CRAMER)
Cramer Coin ($CRAMER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $CRAMER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $CRAMERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01241046, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $CRAMER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Cramer Coin הוא $ 214.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CRAMER הוא 846.59M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 252.87K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Cramer Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCramer Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCramer Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cramer Coinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.91%
|30 ימים
|$ 0
|-2.79%
|60 ימים
|$ 0
|+50.97%
|90 ימים
|$ 0
|--
It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
