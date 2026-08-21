Covenant Foundation מחיר היום

מחיר Covenant Foundation (CVT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CVT ל USD הוא $ 0 לכל CVT.

Covenant Foundation כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,546, עם היצע במחזור של 534.72M CVT. ב‑24 השעות האחרונות, CVT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CVT נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו -17.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Covenant Foundation (CVT) מידע שוק

שווי שוק $ 35.55K$ 35.55K $ 35.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.47K$ 66.47K $ 66.47K אספקת מחזור 534.72M 534.72M 534.72M אספקה כוללת 999,992,872.321824 999,992,872.321824 999,992,872.321824

שווי השוק הנוכחי של Covenant Foundation הוא $ 35.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CVT הוא 534.72M, עם היצע כולל של 999992872.321824. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.47K.