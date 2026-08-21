Covenant מחיר היום

מחיר Covenant (CVNT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CVNT ל USD הוא $ 0 לכל CVNT.

Covenant כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,054, עם היצע במחזור של 999.99M CVNT. ב‑24 השעות האחרונות, CVNT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CVNT נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +8.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Covenant (CVNT) מידע שוק

שווי שוק $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,992,382.975232 999,992,382.975232 999,992,382.975232

שווי השוק הנוכחי של Covenant הוא $ 57.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CVNT הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999992382.975232. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.05K.