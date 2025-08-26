CorgiCoin (CORGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00193225$ 0.00193225 $ 0.00193225 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) -3.12% שינוי מחיר (7D) -3.01% שינוי מחיר (7D) -3.01%

CorgiCoin (CORGI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00193225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORGI השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -3.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CorgiCoin (CORGI) מידע שוק

שווי שוק $ 204.52K$ 204.52K $ 204.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 204.52K$ 204.52K $ 204.52K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CorgiCoin הוא $ 204.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORGI הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 204.52K.