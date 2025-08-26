CorgiAI (CORGIAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0042301$ 0.0042301 $ 0.0042301 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.60% שינוי מחיר (1D) -0.76% שינוי מחיר (7D) +2.64% שינוי מחיר (7D) +2.64%

CorgiAI (CORGIAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORGIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORGIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0042301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORGIAI השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CorgiAI (CORGIAI) מידע שוק

שווי שוק $ 42.63M$ 42.63M $ 42.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.23M$ 46.23M $ 46.23M אספקת מחזור 343.53B 343.53B 343.53B אספקה כוללת 372,500,000,000.0 372,500,000,000.0 372,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CorgiAI הוא $ 42.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORGIAI הוא 343.53B, עם היצע כולל של 372500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.23M.