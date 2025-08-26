עוד על CORGIAI

CorgiAI סֵמֶל

CorgiAI מחיר (CORGIAI)

1 CORGIAI ל USDמחיר חי:

-0.10%1D
CorgiAI (CORGIAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:07:13 (UTC+8)

CorgiAI (CORGIAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.60%

-0.76%

+2.64%

+2.64%

CorgiAI (CORGIAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORGIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORGIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0042301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORGIAI השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CorgiAI (CORGIAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של CorgiAI הוא $ 42.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORGIAI הוא 343.53B, עם היצע כולל של 372500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.23M.

CorgiAI (CORGIAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CorgiAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCorgiAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCorgiAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CorgiAIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.76%
30 ימים$ 0-13.10%
60 ימים$ 0+10.31%
90 ימים$ 0--

מה זהCorgiAI (CORGIAI)

What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI.

CorgiAI (CORGIAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

CorgiAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CorgiAI (CORGIAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CorgiAI (CORGIAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CorgiAI.

בדוק את CorgiAI תחזית המחיר עכשיו‏!

CORGIAI למטבעות מקומיים

CorgiAI (CORGIAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CorgiAI (CORGIAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CORGIAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CorgiAI (CORGIAI)

כמה שווה CorgiAI (CORGIAI) היום?
החי CORGIAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CORGIAI ל USD?
המחיר הנוכחי של CORGIAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CorgiAI?
שווי השוק של CORGIAI הוא $ 42.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CORGIAI?
ההיצע במחזור של CORGIAI הוא 343.53B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CORGIAI?
‏‏CORGIAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0042301 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CORGIAI?
CORGIAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CORGIAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CORGIAI הוא -- USD.
האם CORGIAI יעלה השנה?
CORGIAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CORGIAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

