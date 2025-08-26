CorgiAI מחיר (CORGIAI)
CorgiAI (CORGIAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORGIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORGIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0042301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORGIAI השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של CorgiAI הוא $ 42.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORGIAI הוא 343.53B, עם היצע כולל של 372500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.23M.
במהלך היום, השינוי במחיר של CorgiAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCorgiAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCorgiAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CorgiAIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.76%
|30 ימים
|$ 0
|-13.10%
|60 ימים
|$ 0
|+10.31%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI.
