Corgi (CORGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00157901$ 0.00157901 $ 0.00157901 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.64% שינוי מחיר (7D) +6.30% שינוי מחיר (7D) +6.30%

Corgi (CORGI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00157901, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORGI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Corgi (CORGI) מידע שוק

שווי שוק $ 255.91K$ 255.91K $ 255.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 255.91K$ 255.91K $ 255.91K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Corgi הוא $ 255.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORGI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.91K.