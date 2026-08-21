Cope Coin מחיר היום

מחיר Cope Coin (COPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COPE ל USD הוא $ 0 לכל COPE.

Cope Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,367, עם היצע במחזור של 69.00B COPE. ב‑24 השעות האחרונות, COPE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COPE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cope Coin (COPE) מידע שוק

שווי שוק $ 74.37K$ 74.37K $ 74.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.37K$ 74.37K $ 74.37K אספקת מחזור 69.00B 69.00B 69.00B אספקה כוללת 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cope Coin הוא $ 74.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COPE הוא 69.00B, עם היצע כולל של 69000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.37K.