Cool Mustache ($MUST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -5.91% שינוי מחיר (7D) +5.44%

Cool Mustache ($MUST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $MUST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MUSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MUST השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cool Mustache ($MUST) מידע שוק

שווי שוק $ 81.12K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.12K אספקת מחזור 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cool Mustache הוא $ 81.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MUST הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.12K.