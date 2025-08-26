Conan Meme מחיר (CONAN)
Conan Meme (CONAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00269089. במהלך 24 השעות האחרונות, CONAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00268702 לבין שיא של $ 0.00313344, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CONANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02065246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00244245.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CONAN השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -11.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Conan Meme הוא $ 828.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONAN הוא 306.40M, עם היצע כולל של 306404478.289682. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 828.55K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Conan Memeל USDהיה $ -0.000342874781920026.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConan Meme ל USDהיה . $ -0.0012211861.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConan Meme ל USDהיה $ -0.0016211651.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Conan Memeל USDהיה $ -0.006036634849483814.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000342874781920026
|-11.30%
|30 ימים
|$ -0.0012211861
|-45.38%
|60 ימים
|$ -0.0016211651
|-60.24%
|90 ימים
|$ -0.006036634849483814
|-69.16%
Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity.
