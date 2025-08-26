Conan Meme (CONAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00268702 גבוה 24 שעות $ 0.00313344 שיא כל הזמנים $ 0.02065246 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00244245 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -11.30% שינוי מחיר (7D) -27.39%

Conan Meme (CONAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00269089. במהלך 24 השעות האחרונות, CONAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00268702 לבין שיא של $ 0.00313344, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CONANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02065246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00244245.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CONAN השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -11.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Conan Meme (CONAN) מידע שוק

שווי שוק $ 828.55K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 828.55K אספקת מחזור 306.40M אספקה כוללת 306,404,478.289682

שווי השוק הנוכחי של Conan Meme הוא $ 828.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONAN הוא 306.40M, עם היצע כולל של 306404478.289682. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 828.55K.