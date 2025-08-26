עוד על CONAN

CONAN מידע על מחיר

CONAN אתר רשמי

CONAN טוקניומיקה

CONAN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Conan Meme סֵמֶל

Conan Meme מחיר (CONAN)

לא רשום

1 CONAN ל USDמחיר חי:

$0.00270412
$0.00270412$0.00270412
-10.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Conan Meme (CONAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:15:56 (UTC+8)

Conan Meme (CONAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00268702
$ 0.00268702$ 0.00268702
24 שעות נמוך
$ 0.00313344
$ 0.00313344$ 0.00313344
גבוה 24 שעות

$ 0.00268702
$ 0.00268702$ 0.00268702

$ 0.00313344
$ 0.00313344$ 0.00313344

$ 0.02065246
$ 0.02065246$ 0.02065246

$ 0.00244245
$ 0.00244245$ 0.00244245

-0.02%

-11.30%

-27.39%

-27.39%

Conan Meme (CONAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00269089. במהלך 24 השעות האחרונות, CONAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00268702 לבין שיא של $ 0.00313344, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CONANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02065246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00244245.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CONAN השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -11.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Conan Meme (CONAN) מידע שוק

$ 828.55K
$ 828.55K$ 828.55K

--
----

$ 828.55K
$ 828.55K$ 828.55K

306.40M
306.40M 306.40M

306,404,478.289682
306,404,478.289682 306,404,478.289682

שווי השוק הנוכחי של Conan Meme הוא $ 828.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONAN הוא 306.40M, עם היצע כולל של 306404478.289682. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 828.55K.

Conan Meme (CONAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Conan Memeל USDהיה $ -0.000342874781920026.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConan Meme ל USDהיה . $ -0.0012211861.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConan Meme ל USDהיה $ -0.0016211651.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Conan Memeל USDהיה $ -0.006036634849483814.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000342874781920026-11.30%
30 ימים$ -0.0012211861-45.38%
60 ימים$ -0.0016211651-60.24%
90 ימים$ -0.006036634849483814-69.16%

מה זהConan Meme (CONAN)

Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Conan Meme (CONAN) משאב

האתר הרשמי

Conan Memeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Conan Meme (CONAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Conan Meme (CONAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Conan Meme.

בדוק את Conan Meme תחזית המחיר עכשיו‏!

CONAN למטבעות מקומיים

Conan Meme (CONAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Conan Meme (CONAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CONAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Conan Meme (CONAN)

כמה שווה Conan Meme (CONAN) היום?
החי CONANהמחיר ב USD הוא 0.00269089 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CONAN ל USD?
המחיר הנוכחי של CONAN ל USD הוא $ 0.00269089. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Conan Meme?
שווי השוק של CONAN הוא $ 828.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CONAN?
ההיצע במחזור של CONAN הוא 306.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CONAN?
‏‏CONAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02065246 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CONAN?
CONAN ‏‏רשם מחירATL של 0.00244245 USD.
מהו נפח המסחר של CONAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CONAN הוא -- USD.
האם CONAN יעלה השנה?
CONAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CONAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:15:56 (UTC+8)

Conan Meme (CONAN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.