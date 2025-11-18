COMFY מחיר היום

מחיר COMFY (DCP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000638, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCP ל USD הוא $ 0.00000638 לכל DCP.

COMFY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,380.04, עם היצע במחזור של 1.00B DCP. ב‑24 השעות האחרונות, DCP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0000985, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000613.

ביצועים לטווח קצר, DCP נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

COMFY (DCP) מידע שוק

שווי שוק $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של COMFY הוא $ 6.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.38K.