CoinEx (CET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.050356 $ 0.050356 $ 0.050356 24 שעות נמוך $ 0.051866 $ 0.051866 $ 0.051866 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.050356$ 0.050356 $ 0.050356 גבוה 24 שעות $ 0.051866$ 0.051866 $ 0.051866 שיא כל הזמנים $ 0.150293$ 0.150293 $ 0.150293 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00410696$ 0.00410696 $ 0.00410696 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -1.16% שינוי מחיר (7D) +4.56% שינוי מחיר (7D) +4.56%

CoinEx (CET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050629. במהלך 24 השעות האחרונות, CET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.050356 לבין שיא של $ 0.051866, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.150293, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00410696.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CET השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -1.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CoinEx (CET) מידע שוק

שווי שוק $ 133.94M$ 133.94M $ 133.94M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.94M$ 133.94M $ 133.94M אספקת מחזור 2.65B 2.65B 2.65B אספקה כוללת 2,646,161,448.28 2,646,161,448.28 2,646,161,448.28

שווי השוק הנוכחי של CoinEx הוא $ 133.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CET הוא 2.65B, עם היצע כולל של 2646161448.28. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.94M.