CoinBuck מחיר היום

מחיר CoinBuck (BUCK) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUCK ל USD הוא -- לכל BUCK.

CoinBuck כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 717,451, עם היצע במחזור של 10.00B BUCK. ב‑24 השעות האחרונות, BUCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUCK נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CoinBuck (BUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 717.45K$ 717.45K $ 717.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 717.45K$ 717.45K $ 717.45K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

