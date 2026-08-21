Coding Dino מחיר היום

מחיר Coding Dino (DINO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DINO ל USD הוא $ 0 לכל DINO.

Coding Dino כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,634,207, עם היצע במחזור של 10.00B DINO. ב‑24 השעות האחרונות, DINO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00436099, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DINO נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו +23.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 219.75K.

Coding Dino (DINO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M נפח (24 שעות) $ 219.75K$ 219.75K $ 219.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Coding Dino הוא $ 1.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 219.75K. ההיצע במחזור של DINO הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.63M.