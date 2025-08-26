עוד על COAL

COAL מחיר (COAL)

1 COAL ל USDמחיר חי:

$0.00924944
$0.00924944
-11.90%1D
COAL (COAL) טבלת מחירים חיה
COAL (COAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0091306
$ 0.0091306
24 שעות נמוך
$ 0.0105076
$ 0.0105076
גבוה 24 שעות

$ 0.0091306
$ 0.0091306

$ 0.0105076
$ 0.0105076

$ 0.345779
$ 0.345779

$ 0.003365
$ 0.003365

--

-11.97%

+3.33%

+3.33%

COAL (COAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00924944. במהלך 24 השעות האחרונות, COAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0091306 לבין שיא של $ 0.0105076, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.345779, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003365.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COAL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -11.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COAL (COAL) מידע שוק

$ 194.24K
$ 194.24K

--
--

$ 194.24K
$ 194.24K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של COAL הוא $ 194.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COAL הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.24K.

COAL (COAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של COALל USDהיה $ -0.00125815995278676.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCOAL ל USDהיה . $ +0.0134376817.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCOAL ל USDהיה $ +0.0097312562.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של COALל USDהיה $ -0.016102083191789044.

תְקוּפָה לשנות (USD) לשנות (%)
הַיוֹם $ -0.00125815995278676 -11.97%
30 ימים $ +0.0134376817 +145.28%
60 ימים $ +0.0097312562 +105.21%
90 ימים $ -0.016102083191789044 -63.51%

מה זה COAL (COAL)

COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

COAL (COAL) משאב

האתר הרשמי

COAL תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה COAL (COAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COAL (COAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COAL.

בדוק את COAL תחזית המחיר עכשיו‏!

COAL למטבעות מקומיים

COAL (COAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של COAL (COAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על COAL (COAL)

כמה שווה COAL (COAL) היום?
החי COALהמחיר ב USD הוא 0.00924944 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COAL ל USD?
המחיר הנוכחי של COAL ל USD הוא $ 0.00924944. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של COAL?
שווי השוק של COAL הוא $ 194.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COAL?
ההיצע במחזור של COAL הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COAL?
‏‏COAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.345779 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COAL?
COAL ‏‏רשם מחירATL של 0.003365 USD.
מהו נפח המסחר של COAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COAL הוא -- USD.
האם COAL יעלה השנה?
COAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.