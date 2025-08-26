COAL (COAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0091306 $ 0.0091306 $ 0.0091306 24 שעות נמוך $ 0.0105076 $ 0.0105076 $ 0.0105076 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0091306$ 0.0091306 $ 0.0091306 גבוה 24 שעות $ 0.0105076$ 0.0105076 $ 0.0105076 שיא כל הזמנים $ 0.345779$ 0.345779 $ 0.345779 המחיר הנמוך ביותר $ 0.003365$ 0.003365 $ 0.003365 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -11.97% שינוי מחיר (7D) +3.33% שינוי מחיר (7D) +3.33%

COAL (COAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00924944. במהלך 24 השעות האחרונות, COAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0091306 לבין שיא של $ 0.0105076, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.345779, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003365.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COAL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -11.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COAL (COAL) מידע שוק

שווי שוק $ 194.24K$ 194.24K $ 194.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 194.24K$ 194.24K $ 194.24K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של COAL הוא $ 194.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COAL הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.24K.