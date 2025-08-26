עוד על CMX

CMX Agent סֵמֶל

CMX Agent מחיר (CMX)

לא רשום

1 CMX ל USDמחיר חי:

$0.00023095
$0.00023095$0.00023095
-11.90%1D
mexc
USD
CMX Agent (CMX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:56:04 (UTC+8)

CMX Agent (CMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00467669
$ 0.00467669$ 0.00467669

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

-11.92%

-14.31%

-14.31%

CMX Agent (CMX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00467669, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CMX השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -11.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CMX Agent (CMX) מידע שוק

$ 207.74K
$ 207.74K$ 207.74K

--
----

$ 230.11K
$ 230.11K$ 230.11K

902.75M
902.75M 902.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CMX Agent הוא $ 207.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CMX הוא 902.75M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 230.11K.

CMX Agent (CMX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CMX Agentל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCMX Agent ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCMX Agent ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CMX Agentל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.92%
30 ימים$ 0-14.62%
60 ימים$ 0-26.90%
90 ימים$ 0--

מה זהCMX Agent (CMX)

CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.

CMX Agent (CMX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

CMX Agentתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CMX Agent (CMX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CMX Agent (CMX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CMX Agent.

בדוק את CMX Agent תחזית המחיר עכשיו‏!

CMX למטבעות מקומיים

CMX Agent (CMX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CMX Agent (CMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CMX Agent (CMX)

כמה שווה CMX Agent (CMX) היום?
החי CMXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CMX ל USD?
המחיר הנוכחי של CMX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CMX Agent?
שווי השוק של CMX הוא $ 207.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CMX?
ההיצע במחזור של CMX הוא 902.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CMX?
‏‏CMX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00467669 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CMX?
CMX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CMX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CMX הוא -- USD.
האם CMX יעלה השנה?
CMX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CMX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:56:04 (UTC+8)

