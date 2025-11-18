CLU מחיר היום

מחיר CLU (CLU) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000428, עם שינוי של 1.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLU ל USD הוא $ 0.0000428 לכל CLU.

CLU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,443, עם היצע במחזור של 991.18M CLU. ב‑24 השעות האחרונות, CLU סחר בין $ 0.00004084 (נמוך) ל $ 0.00004361 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00020879, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002888.

ביצועים לטווח קצר, CLU נע ב -0.72% בשעה האחרונה ו -38.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CLU (CLU) מידע שוק

שווי שוק $ 42.44K$ 42.44K $ 42.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.44K$ 42.44K $ 42.44K אספקת מחזור 991.18M 991.18M 991.18M אספקה כוללת 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

שווי השוק הנוכחי של CLU הוא $ 42.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLU הוא 991.18M, עם היצע כולל של 991178886.0244287. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.44K.