Clippy מחיר היום

מחיר Clippy (CLIPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLIPPY ל USD הוא $ 0 לכל CLIPPY.

Clippy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,025, עם היצע במחזור של 999.84M CLIPPY. ב‑24 השעות האחרונות, CLIPPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00338843, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLIPPY נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו +63.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Clippy (CLIPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 44.03K$ 44.03K $ 44.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.03K$ 44.03K $ 44.03K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,842,968.927038 999,842,968.927038 999,842,968.927038

שווי השוק הנוכחי של Clippy הוא $ 44.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLIPPY הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999842968.927038. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.03K.