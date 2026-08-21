CLAWNCH מחיר היום

מחיר CLAWNCH (CLAWNCH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWNCH ל USD הוא $ 0 לכל CLAWNCH.

CLAWNCH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 251,273, עם היצע במחזור של 100.00B CLAWNCH. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWNCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWNCH נע ב +0.84% בשעה האחרונה ו +49.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CLAWNCH (CLAWNCH) מידע שוק

שווי שוק $ 251.27K$ 251.27K $ 251.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 251.27K$ 251.27K $ 251.27K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CLAWNCH הוא $ 251.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWNCH הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 251.27K.