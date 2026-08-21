ClawiAi מחיר היום

מחיר ClawiAi (CLAWIAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWIAI ל USD הוא $ 0 לכל CLAWIAI.

ClawiAi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,685, עם היצע במחזור של 99.96B CLAWIAI. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWIAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWIAI נע ב +0.83% בשעה האחרונה ו +26.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ClawiAi (CLAWIAI) מידע שוק

שווי שוק $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.70K$ 36.70K $ 36.70K אספקת מחזור 99.96B 99.96B 99.96B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ClawiAi הוא $ 36.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWIAI הוא 99.96B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.70K.