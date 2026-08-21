Classic USD מחיר היום

מחיר Classic USD (USC) בזמן אמת היום הוא $ 0.945492, עם שינוי של 5.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USC ל USD הוא $ 0.945492 לכל USC.

Classic USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,181.41, עם היצע במחזור של 13.94K USC. ב‑24 השעות האחרונות, USC סחר בין $ 0.888866 (נמוך) ל $ 0.951019 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.32, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.42294.

ביצועים לטווח קצר, USC נע ב -- בשעה האחרונה ו +12.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.55.

Classic USD (USC) מידע שוק

שווי שוק $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K נפח (24 שעות) $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K אספקת מחזור 13.94K 13.94K 13.94K אספקה כוללת 13,941.32062 13,941.32062 13,941.32062

שווי השוק הנוכחי של Classic USD הוא $ 13.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.55. ההיצע במחזור של USC הוא 13.94K, עם היצע כולל של 13941.32062. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.18K.