Civic (CVC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.088039 גבוה 24 שעות $ 0.095939 שיא כל הזמנים $ 1.35 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01102541 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.81% שינוי מחיר (1D) -7.61% שינוי מחיר (7D) -5.65%

Civic (CVC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.087892. במהלך 24 השעות האחרונות, CVC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.088039 לבין שיא של $ 0.095939, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CVCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01102541.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CVC השתנה ב -1.81% במהלך השעה האחרונה, -7.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Civic (CVC) מידע שוק

שווי שוק $ 70.77M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.24M אספקת מחזור 802.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Civic הוא $ 70.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CVC הוא 802.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.24M.