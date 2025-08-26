עוד על CVC

Civic סֵמֶל

Civic מחיר (CVC)

1 CVC ל USDמחיר חי:

$0.087904
-7.60%1D
USD
Civic (CVC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:05:47 (UTC+8)

Civic (CVC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.088039
24 שעות נמוך
$ 0.095939
גבוה 24 שעות

$ 0.088039
$ 0.095939
$ 1.35
$ 0.01102541
-1.81%

-7.61%

-5.65%

-5.65%

Civic (CVC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.087892. במהלך 24 השעות האחרונות, CVC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.088039 לבין שיא של $ 0.095939, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CVCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01102541.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CVC השתנה ב -1.81% במהלך השעה האחרונה, -7.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Civic (CVC) מידע שוק

$ 70.77M
--
$ 88.24M
802.00M
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Civic הוא $ 70.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CVC הוא 802.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.24M.

Civic (CVC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Civicל USDהיה $ -0.00724833688544276.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCivic ל USDהיה . $ -0.0138518407.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCivic ל USDהיה $ +0.0001594272.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Civicל USDהיה $ -0.05353693502474843.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00724833688544276-7.61%
30 ימים$ -0.0138518407-15.76%
60 ימים$ +0.0001594272+0.18%
90 ימים$ -0.05353693502474843-37.85%

מה זהCivic (CVC)

Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic  Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Civicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Civic (CVC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Civic (CVC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Civic.

בדוק את Civic תחזית המחיר עכשיו‏!

CVC למטבעות מקומיים

Civic (CVC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Civic (CVC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CVC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Civic (CVC)

כמה שווה Civic (CVC) היום?
החי CVCהמחיר ב USD הוא 0.087892 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CVC ל USD?
המחיר הנוכחי של CVC ל USD הוא $ 0.087892. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Civic?
שווי השוק של CVC הוא $ 70.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CVC?
ההיצע במחזור של CVC הוא 802.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CVC?
‏‏CVC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.35 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CVC?
CVC ‏‏רשם מחירATL של 0.01102541 USD.
מהו נפח המסחר של CVC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CVC הוא -- USD.
האם CVC יעלה השנה?
CVC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CVC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:05:47 (UTC+8)

כתב ויתור

