Cirus סֵמֶל

Cirus מחיר (CIRUS)

לא רשום

1 CIRUS ל USDמחיר חי:

$0.00047804
$0.00047804
0.00%1D
USD
Cirus (CIRUS) טבלת מחירים חיה
Cirus (CIRUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.00%

+0.03%

-73.52%

-73.52%

Cirus (CIRUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00047804. במהלך 24 השעות האחרונות, CIRUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00045475 לבין שיא של $ 0.00047807, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIRUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00009099.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIRUS השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-73.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cirus (CIRUS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Cirus הוא $ 101.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIRUS הוא 213.20M, עם היצע כולל של 214998910.20296094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.78K.

Cirus (CIRUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cirusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCirus ל USDהיה . $ -0.0002273008.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCirus ל USDהיה $ -0.0002574439.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cirusל USDהיה $ -0.001014851511693005.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.03%
30 ימים$ -0.0002273008-47.54%
60 ימים$ -0.0002574439-53.85%
90 ימים$ -0.001014851511693005-67.97%

מה זהCirus (CIRUS)

Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cirusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cirus (CIRUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cirus (CIRUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cirus.

בדוק את Cirus תחזית המחיר עכשיו‏!

CIRUS למטבעות מקומיים

Cirus (CIRUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cirus (CIRUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CIRUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cirus (CIRUS)

כמה שווה Cirus (CIRUS) היום?
החי CIRUSהמחיר ב USD הוא 0.00047804 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CIRUS ל USD?
המחיר הנוכחי של CIRUS ל USD הוא $ 0.00047804. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cirus?
שווי השוק של CIRUS הוא $ 101.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CIRUS?
ההיצע במחזור של CIRUS הוא 213.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CIRUS?
‏‏CIRUS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.73 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CIRUS?
CIRUS ‏‏רשם מחירATL של 0.00009099 USD.
מהו נפח המסחר של CIRUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CIRUS הוא -- USD.
האם CIRUS יעלה השנה?
CIRUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CIRUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.