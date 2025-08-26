Cirus (CIRUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00045475 $ 0.00045475 $ 0.00045475 24 שעות נמוך $ 0.00047807 $ 0.00047807 $ 0.00047807 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00045475$ 0.00045475 $ 0.00045475 גבוה 24 שעות $ 0.00047807$ 0.00047807 $ 0.00047807 שיא כל הזמנים $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00009099$ 0.00009099 $ 0.00009099 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) -73.52% שינוי מחיר (7D) -73.52%

Cirus (CIRUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00047804. במהלך 24 השעות האחרונות, CIRUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00045475 לבין שיא של $ 0.00047807, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIRUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00009099.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIRUS השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-73.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cirus (CIRUS) מידע שוק

שווי שוק $ 101.92K$ 101.92K $ 101.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.78K$ 102.78K $ 102.78K אספקת מחזור 213.20M 213.20M 213.20M אספקה כוללת 214,998,910.20296094 214,998,910.20296094 214,998,910.20296094

שווי השוק הנוכחי של Cirus הוא $ 101.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIRUS הוא 213.20M, עם היצע כולל של 214998910.20296094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.78K.