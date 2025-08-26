Chunking (SN40) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.790752 $ 0.790752 $ 0.790752 24 שעות נמוך $ 0.905979 $ 0.905979 $ 0.905979 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.790752$ 0.790752 $ 0.790752 גבוה 24 שעות $ 0.905979$ 0.905979 $ 0.905979 שיא כל הזמנים $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0.673926$ 0.673926 $ 0.673926 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.70% שינוי מחיר (1D) -11.67% שינוי מחיר (7D) -10.43% שינוי מחיר (7D) -10.43%

Chunking (SN40) המחיר בזמן אמת של הוא $0.79952. במהלך 24 השעות האחרונות, SN40 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.790752 לבין שיא של $ 0.905979, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN40השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.673926.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN40 השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -11.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chunking (SN40) מידע שוק

שווי שוק $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M אספקת מחזור 2.04M 2.04M 2.04M אספקה כוללת 2,039,963.54812183 2,039,963.54812183 2,039,963.54812183

שווי השוק הנוכחי של Chunking הוא $ 1.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN40 הוא 2.04M, עם היצע כולל של 2039963.54812183. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.63M.