Chuck (CHUCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00122519 גבוה 24 שעות $ 0.00131345 שיא כל הזמנים $ 0.03322613 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -6.19% שינוי מחיר (7D) +9.55%

Chuck (CHUCK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00123111. במהלך 24 השעות האחרונות, CHUCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00122519 לבין שיא של $ 0.00131345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHUCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03322613, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHUCK השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -6.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chuck (CHUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.10M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19M אספקת מחזור 895.93M אספקה כוללת 964,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Chuck הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHUCK הוא 895.93M, עם היצע כולל של 964999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.