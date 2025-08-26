CHEWY (CHWY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00363567$ 0.00363567 $ 0.00363567 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -11.61% שינוי מחיר (7D) -1.71% שינוי מחיר (7D) -1.71%

CHEWY (CHWY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHWY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHWYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00363567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHWY השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -11.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHEWY (CHWY) מידע שוק

שווי שוק $ 87.72K$ 87.72K $ 87.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.72K$ 87.72K $ 87.72K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CHEWY הוא $ 87.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHWY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.72K.