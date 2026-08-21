CheckStrategy מחיר היום

מחיר CheckStrategy (CHKSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHKSTR ל USD הוא $ 0 לכל CHKSTR.

CheckStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 314,625, עם היצע במחזור של 913.87M CHKSTR. ב‑24 השעות האחרונות, CHKSTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00485116, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHKSTR נע ב +1.10% בשעה האחרונה ו +23.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 68.02.

CheckStrategy (CHKSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 314.63K$ 314.63K $ 314.63K נפח (24 שעות) $ 68.02$ 68.02 $ 68.02 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 314.63K$ 314.63K $ 314.63K אספקת מחזור 913.87M 913.87M 913.87M אספקה כוללת 913,871,935.7045277 913,871,935.7045277 913,871,935.7045277

שווי השוק הנוכחי של CheckStrategy הוא $ 314.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.02. ההיצע במחזור של CHKSTR הוא 913.87M, עם היצע כולל של 913871935.7045277. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 314.63K.